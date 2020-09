Venezuela a suspendat începerea școlii până la sfârșitul anului 2020, din pauza pandemiei de coronavirus

08:10

Pământul este amenințat? Cercetătorii au anunțat că un asteroid a cărui mărime ar fi de aproximativ două terenuri de fotbal va trece luni pe lângă pământ. Asteroidul este cunoscut sub numele de 2020 QL2 și are un diametru de 120 de metri, potrivit NASA. Experții susțin că acesta se deplasează cu o viteză de aproape […] The post Un asteroid va trece luni pe lângă pământ! Are dimensiunea cât două terenuri de fotbal appeared first on Cancan.ro.