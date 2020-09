VIDEO Luni - şedinţă de Guvern pentru prelungirea stării de alertă

11:40

Aproximativ 2.800.000 de elevi şi preşcolari încep, luni, cursurile noului an şcolar în condiţii speciale, având în vedere pandemia cu noul coronavirus, unii dintre ei urmând a învăţa online, alţii în sistem hibrid sau cu prezenţă în clasă. Potrivit ministrului Educaţiei, Monica Anisie, 12.423 de unităţi de învăţământ vor funcţiona în scenariul verde, 4.915 unităţi în scenariul galben şi 263 de unităţi în scenariul roşu. * UPDATE ORA 10.54 Ciolacu: Un început de an şcolar dificil; totul putea fi mai simplu dacă măsurile se aplicau din timp Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, că începutul de an şcolar este "deosebit de dificil", iar lucrurile puteau arăta "altfel" dacă măsurile necesare erau aplicate "din timp", dacă exista comunicare şi se implicau toţi factorii responsabili. "Acest an şcolar începe cu multe incertitudini. Nimeni nu ştie exact cum se vor desfăşura cursurile. Mulţi probabil sunt îngrijoraţi de numărul mare al restricţiilor impuse. Copiilor le va fi greu să nu îşi îmbrăţişeze colegii în prima zi de şcoală sau să nu împartă cu colegul de bancă pachetul cu bunătăţi pus de bunica în ghiozdan, de dimineaţă. Iar cel mai greu le va fi celor mici care păşesc pentru prima dată pragul şcolii. Da, pentru toţi, elevi, părinţi şi profesori deopotrivă, este un început de an şcolar deosebit de dificil. Cu siguranţă că lucrurile puteau arăta altfel. Totul putea fi mult mai simplu dacă măsurile erau aplicate din timp, dacă exista comunicare şi implicarea tuturor factorilor responsabili", a transmis Ciolacu, printr-un mesaj video postat pe Facebook.El a adăugat că este sigur că, în ciuda tuturor provocărilor, în ciuda tuturor lipsurilor, "în ciuda haosului provocat de un Guvern prea puţin preocupat de sistemul educaţional", se va trece cu bine "peste toate încercările"."(...) Astăzi este un nou început. Un altfel de început. Pe un drum al responsabilităţii şi al curajului! Pe un drum la sfârşitul căruia fiecare va fi mai puternic şi mai înţelept! Sunt sigur că fiecare dintre voi înţelege importanţa respectării regulilor pentru protejarea sănătăţii, doar este vorba de sănătatea fiecăruia dintre noi şi de sănătatea celor dragi nouă. Dar, sunt la fel de sigur că, împreună, elevi, părinţi, profesori şi autorităţi publice locale, vom reuşi să parcurgem, fără incidente majore, tot acest drum", a completat liderul PSD. * UPDATE ORA 10.29 Turcan: Revenim la şcoală mult mai pregătiţi şi mai hotărâţi să reuşim în eforturile de a ne educa copiii Vicepremierul Raluca Turcan a transmis, luni, un mesaj cu ocazia începerii noului an şcolar în care îşi exprimă încrederea în capacitatea de adaptare a copiilor în momentele dificile. Foto: (c) ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTO"Revenim la şcoală! Revenim cu bucurie şi cu dorinţa revederii după mai bine de 6 luni. Revenim altfel. Mult mai puternici, mai pregătiţi şi mai hotărâţi să reuşim în eforturile noastre de a ne educa copiii şi de a le oferi condiţii cât mai sigure pentru a învăţa şi a creşte. Copiii noştri îşi doresc să revină în clase, iar eu am încredere în ei, în capacitatea lor de adaptare şi de ascultare, de colaborare şi de susţinere reciprocă în momentele dificile. Experienţele din ultimele luni ne-au arătat că avem copii deopotrivă inteligenţi şi digitali, empatici şi competitivi, implicaţi şi colaborativi. Avem copii 'smart', cum îmi place mie să-i numesc", a scris Turcan, luni, pe Facebook.Ea le urează elevilor să "strălucească în noul an şcolar în învăţare, creativitate, inovare şi curaj"."Să le fim alături, dragi părinţi, şi în acest an şcolar, să avem încredere în capacitatea lor de adaptare şi integrare, să privim cu speranţă şi optimism către şcoală şi către profesorii ei, să-i susţinem şi să-i încurajăm, să lucrăm împreună pentru ca locul în care învaţă copiii noştri să fie mai frumos, mai atractiv, mai sigur. Vă doresc să rămâneţi sănătoşi şi curajoşi!", a adăugat Raluca Turcan. * UPDATE ORA 10.29 USR: În sistemul de educaţie domneşte haosul; este cazul ca responsabilii să îşi asume vina Uniunea Salvaţi România consideră că în sistemul de educaţie "domneşte haosul" şi că este cazul ca "responsabilii pentru această situaţie să îşi asume vina şi, dacă există onoare, să îşi prezinte demisia". "Scenariul după care funcţionează şcolile se schimbă de la o zi la alta, iar triajul epidemiologic este, în continuare, mai mult un deziderat, în condiţiile în care nu există în unităţile de învăţământ suficiente cadre medicale. Despre măşti, ce să mai vorbim, în condiţiile în care nici manualele nu au fost asigurate pentru toţi elevii. La şase luni de la declanşarea pandemiei şi în ciuda promisiunilor repetate constant peste vară cum că şcolile vor fi bine pregătite pentru noul an şcolar şi pentru predarea online, în sistemul de educaţie domneşte haosul. Este cazul ca responsabilii pentru această situaţie să îşi asume vina şi, dacă există onoare, să îşi prezinte demisia", precizează USR, luni, pe Facebook.Uniunea menţionează că pentru 2,8 milioane de preşcolari şi elevi astăzi este începutul unui nou an şcolar, dar că pentru ei, pentru părinţii şi bunicii lor, dar şi pentru cadrele didactice este un început de an şcolar cu mai puţină bucurie şi cu foarte multă incertitudine, cu nenumărate temeri şi lipsuri."Avem încă peste 800 de şcoli cu toaleta în curte şi fără apă curentă. Cele peste 250.000 de tablete de care se tot vorbeşte de luni bune sunt, în continuare, doar un vis frumos. Oricum, nu este rezolvată nici problema conectării tuturor şcolilor la internet", menţionează sursa citată.USR reaminteşte că, la începutul lunii septembrie, a identificat şi a atras atenţia asupra a şase urgenţe pentru educaţia din România, iar în urmă cu o săptămână a lansat portalul unic de informare şi comunicare către părinţi şi elevi. * UPDATE ORA 10.26 Tăriceanu, la început de an şcolar: Greul cade pe cadrele didactice; va trebui ca împreună să trecem prin această criză Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, consideră că, în anul şcolar care începe luni, "greul" cade pe cadrele didactice, care, pe lângă menirea de dascăli, trebuie "să se transforme" în supraveghetori, experţi în sănătate publică sau cadre medicale. "Nicicând şcoala nu a mai început în condiţii atât de grele. Nicicând nu am avut atât de multe semne de întrebare cu privire la ce ar fi mai bine să facem. Nicicând nu ne-am temut atât de tare pentru sănătatea copiilor noştri. Este târziu acum să ne întrebăm ce a făcut Guvernul Orban pentru ca şcolile să se deschidă în siguranţă, pentru că toţi ştim ce au făcut. Este momentul să găsim soluţii împreună pentru că acum am rămas doar noi: elevi, părinţi şi profesori", a scris Tăriceanu pe Facebook.El spune că părinţii îşi vor face datoria şi le vor asigura copiilor măşti, le vor spune "că purtarea lor nu este o joacă", o să îi supravegheze acasă pentru a vedea dacă prezintă simptome şi vor sta cu ei dacă se vor îmbolnăvi."Dar greul cade pe cadrele didactice care, pe lângă menirea de dascăli, trebuie să se transforme în supraveghetori, experţi în sănătate publică sau cadre medicale. Nicicând nu a mai apăsat o asemenea răspundere pe umerii lor şi ştiu că ei o resimt din plin. Vor fi bâlbâieli şi poate şi greşeli, pentru că nimeni nu le-a spus ce să facă, dar trebuie să le tratăm cu calm, să găsim soluţii ca să le îndreptăm şi mai ales să avem încredere unii în alţii. Acuzele nu vor rezolva nimic pentru că, în condiţiile în care am fost abandonaţi, elevi, părinţi şi profesori, de către guvern, nu ne avem decât unul pe altul. Şi va trebui ca împreună să trecem prin această criză. Umăr la umăr", susţine Tăriceanu. * UPDATE ORA 10.22 Cazanciuc - mesaj pentru elevi la început de an şcolar: Învăţătura vă defineşte ca oameni şi nu poate să vă fie luată niciodată Preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, le transmite copiilor, la început de an şcolar, să nu uite că învăţătura îi va defini pe viitor ca oameni şi nu poate să le fie luată niciodată. "Sună clopoţelul şi începe şcoala. Va fi mai greu anul acesta pentru că este un an special, cu multe constrângeri. Pentru unii este primul an în care vă desprindeţi de părinţi şi începeţi o nouă aventură, iar alţii sunteţi în ultimul an înaintea maturizării depline, cu emoţii mari pentru examene. Vouă tuturor vă doresc să aveţi parte de un an bun, să învăţaţi să îi ascultaţi pe profesori şi pe părinţi. Să nu uitaţi că învăţătura vă defineşte pe viitor ca oameni şi nu poate să vă fie luată niciodată. Mult succes!", a scris Cazanciuc, luni, pe Facebook.Aproximativ 2.800.000 de elevi şi preşcolari încep, luni, cursurile noului an de învăţământ, în condiţii speciale, având în vedere pandemia de COVID-19, unii dintre ei urmând a învăţa online, alţii în sistem hibrid sau cu prezenţă în clasă. * UPDATE ORA 10.04 Şeful IŞJ Sibiu la începerea şcolii: Nu vom fi singuri, alături de noi va fi El, Hristos Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Sibiu, profesorul Alexandru Dumbravă, îi îndeamnă pe părinţi şi elevi să păşească cu curaj către şcoli, cu încredere în puterea lui Dumnezeu şi îi asigură că nu sunt singuri, cadrele didactice făcând totul ca orele să se desfăşoare în siguranţă. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO"La peste 1.700 de ani de la momentul în care semnul crucii i-a apărut împăratului Constantin ca semn al victoriei, ne pregătim şi noi să răzbim asupra îndoielilor care ne frământă, asupra senzaţiei de neputinţă pe care, în ultimul an, am exersat-o parcă mai mult decât oricând. Ne adunăm curajul, credinţa, iubirea de semeni, nădejdea că, asemeni altor momente de cumpănă, şi acest moment va fi depăşit cu bine. Nu vom fi singuri ci, alături de noi, va fi El, Hristos, cel care, pe cruce, a biruit moartea. Nu suntem singuri ci, în numele educaţiei, ne dăm mâna elevi, părinţi, dascăli, autorităţi, oameni care ne dorim tot ceea ce este mai bun pentru copiii noştri", a transmis inspectorul şcolar general pe site-ul IŞJ Sibiu. * UPDATE ORA 09.43 Anisie: Trebuie să ne perfecţionăm; începând cu acest an şcolar lucrurile vor arăta cu totul altfel Educaţia trebuie să continue în orice situaţie, a declarat, luni, ministrul Monica Anisie, care a adăugat că începând cu acest an şcolar "lucrurile" vor arăta cu totul altfel. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO"Trebuie să recunoaştem că, în atâţia ani de zile, deşi am avut suspendate cursurile şi câte trei săptămâni, vă amintiţi, din cauza viscolului, gripei şi aşa mai departe, educaţia nu continua şi copiii rămâneau acasă izolaţi, fără să-şi continue învăţarea. Acum am arătat că se poate - prin suspendarea cursurilor am continuat învăţarea în sistem online. Sigur trebuie să ne perfecţionăm, dar eu spun că, începând cu acest şcolar, lucrurile vor arăta cu totul altfel decât au fost în perioada suspendării cursurilor în starea de urgenţă. Să privim cu încredere, cu speranţă şi să-i lăsăm pe copii să se bucure de această primă zi de şcoală. (...) Eu cred că acum, în prima zi de şcoală, este important să dăm un mesaj de încredere pentru toţi copiii", a declarat Anisie. * UPDATE ORA 09.19 Şeful Inspectoratului Şcolar Botoşani: Noi nu intrăm în linia întâi pe 14 septembrie, am fost mereu în linia întâi Inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani, Gabriel Hârtie, a declarat, luni, că educatorii, învăţătorii şi profesorii nu intră pe 14 septembrie în "linia întâi", ci s-au aflat mereu în prima linie. El a transmis, cu prilejul deschiderii noului an şcolar, un mesaj de încurajare şi solidaritate către elevi, părinţi şi cadre didactice, arătând că "sufletul şi mintea nu vor purta niciodată mască"."Astăzi, se va spune că şcoala nu mai este la fel. Se va vorbi despre generaţii sacrificate, despre teamă şi despre pierderea calităţii actului didactic. Va fi, cu certitudine, un an şcolar atipic, greu de înţeles, dificil pentru toţi. Dar nu trebuie să ne pierdem încrederea, şcoala şi-a schimbat doar veşmintele, spiritul i-a rămas nealterat. (...) Şcoala înseamnă comunicare, colaborare, empatie, evoluţie. Fiindcă, indiferent de vremuri, cu reguli mai mult sau mai puţin uşor de înţeles sau de respectat, întotdeauna şcoala am fost noi: copiii, părinţii, bunicii şi cadrele didactice. Am simţit împreună, am râs şi am oftat împreună, am muncit şi am făcut sacrificii împreună pentru a oferi acestei ţări cel mai bun viitor posibil. Noi nu intrăm în linia întâi pe 14 septembrie. Noi am fost mereu în linia întâi. Succes în noul an şcolar tuturor şi nu uitaţi că sufletul şi mintea nu vor purta niciodată mască!", a afirmat Hârtie. * UPDATE ORA 10.01 Orban: Copiii şi adolescenţii încep un an şcolar atipic, un adevărat test pentru întreaga societate Educaţia este o condiţie ''de bază'' pentru o societate civilizată şi elevii se întorc în clase pentru a-şi continua pregătirea cu o lecţie în plus - grija faţă de propria sănătate şi faţă de cei din jur, a transmis, luni, premierul Ludovic Orban, în mesajul cu ocazia începerii noului an şcolar. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO"Copiii şi adolescenţii României încep astăzi un an şcolar atipic, un adevărat test pentru întreaga societate, având în vedere priorităţile de protecţie sanitară ale momentului, în contextul pandemiei COVID-19. Educaţia este condiţie de bază pentru o societate civilizată şi, după aproape şase luni în care au fost nevoiţi să se adapteze învăţământului la distanţă, elevii se întorc în clase pentru a-şi continua pregătirea cu o lecţie în plus pe care trebuie să o înveţe: grija faţă de propria sănătate şi faţă de cei din jur", a evidenţiat prim-ministrul. * UPDATE ORA 08.39 Anisie - mesaj pentru elevi la începerea şcolii: În voi este forţa de a depăşi orice obstacol Ministrul Monica Anisie le transmite elevilor, la început de an şcolar, că trebuie să conştientizeze atât importanţa educaţiei, cât şi a respectării măsurilor de prevenire a răspândirii noului coronavirus. * UPDATE ORA 08.17 VIDEO Iohannis - mesaj pentru elevi la începerea şcolii: Fiecare veţi avea ocazia să fiţi un supererou Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj cu ocazia începerii noului an şcolar, în care subliniază importanţa respectării măsurilor speciale impuse în contextul pandemiei de COVID-19. * ORA 06.00 Aproximativ 2.800.000 de elevi şi preşcolari încep cursurile anului şcolar 2020-2021 în condiţii de pandemie Aproximativ 2.800.000 de elevi şi preşcolari încep, luni, cursurile noului an şcolar în condiţii speciale, având în vedere pandemia cu noul coronavirus, unii dintre ei urmând a învăţa online, alţii în sistem hibrid sau cu prezenţă în clasă.Potrivit ministrului Educaţiei, Monica Anisie, 12.423 de unităţi de învăţământ vor funcţiona în scenariul verde, 4.915 unităţi în scenariul galben şi 263 de unităţi în scenariul roşu.Anul şcolar 2020-2021 se structurează pe două semestre, care însumează 34 de săptămâni.Semestrul I este cuprins între 14 septembrie 2020 şi 29 ianuarie 2021, iar semestrul al II-lea între 8 februarie şi 18 iunie 2021.Vacanţele elevilor sunt programate astfel: vacanţa intrasemestrială pentru învăţământ preşcolar şi primar între 26 octombrie - 1 noiembrie 2020, vacanţa de iarnă între 23 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2021, vacanţa intersemestrială între 30 ianuarie - 7 februarie 2021.Vacanţa de primăvară va fi cuprinsă între 2 - 11 aprilie (Paştele Catolic) şi între 30 aprilie - 9 mai (Paştele Ortodox).Vacanţa de vară începe pe 18 iunie 2021.Prin excepţie de la prevederile anterior menţionate, pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 4 iunie 2021.Pentru clasele a VIII-a, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 11 iunie 2021, în timp ce pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri.* Criteriul epidemiologic în baza căruia unităţile/instituţiile de învăţământ au stabilit unul dintre cele 3 scenarii a fost rata incidenţei cumulate, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori.Scenariul 1 (0 - 1 cazuri) prevede participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, scenariul 2 (1 - 3 cazuri) - participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie şi revenirea parţială (prin rotaţie de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie.Scenariul 3 (3 - 50 de cazuri) prevede participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online.* MEC a elaborat ghiduri metodologice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor în cadrul unităţilor de învăţământ.Potrivit MEC, accesul părinţilor/aparţinătorilor în spaţiul interior al grădiniţei nu va fi permis, iar copiii vor fi preluaţi de la poarta unităţii de învăţământ de către o persoană desemnată de director şi, în acelaşi mod, la final, vor fi conduşi spre ieşire, prevede Ghidul pentru preşcolari postat pe platforma educatiecontinua.edu.ro.Copiii care fac parte dintr-un grup în risc (boli cronice, precum obezitate severă şi diabet, dizabilităţi, boli rare, imunodeficienţe) vor reveni în unitatea de învăţământ cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor. Pentru cazul în care aceştia nu pot reveni, reprezentanţii unităţilor de învăţământ vor identifica soluţii de a organiza continuarea procesului educaţional la distanţă.Ghidul metodologic recomandă folosirea mai multor uşi de acces, dacă există, iar în cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în instituţia de învăţământ.De asemenea, se poate intra eşalonat la intervale orare stabilite în funcţie de zone sau de clădiri (aripi, etaj etc.).Pentru grădiniţe, este menţionată realizarea unor trasee bine delimitate şi semnalizate în incinta unităţii de învăţământ (chiar şi în sala de grupă) şi în spaţiul aferent din curte.Totodată, în sălile de grupă vor trebui să fie maximum 20 de copii cu 2 adulţi."Conducerea unităţii de învăţământ se va asigura că există o listă de persoane de rezervă pentru înlocuirea personalului în situaţiile speciale de îmbolnăvire sau de suspiciune de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 (pensionari, suplinitori, studenţi ai facultăţilor de pedagogie etc.)", se arată în ghid.La grădiniţele cu program normal (5 ore/zi), copiii vin cu pacheţelul de mâncare de acasă şi acesta este servit, de regulă, la ora 10,00."Personalul sau copiii cu temperatură crescută (depistată la domiciliu) sau cu probleme respiratorii nu vor intra în unitatea de învăţământ, vor rămâne la domiciliu. (...) Copiii sau membrii personalului care prezintă manifestări suspecte de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 vor fi izolaţi până la plecarea din unitatea de învăţământ, conform recomandărilor în vigoare", prevede ghidul.Redeschiderea cursurilor şcolare pentru clasa/unitatea de învăţământ unde au fost suspendate temporar din cauza noului coronavirus va fi decisă de către Direcţia de Sănătate Publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, cu avizul prealabil al Centrelor Judeţene de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, prevede Ghidul pentru învăţământul primar elaborat de Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării."La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire de COVID-19 într-o clasă din unitatea de învăţământ - se suspendă cursurile şcolare ale clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care într-o sală de clasă îşi desfăşoară cursurile şcolare 2 clase (dimineaţa, respectiv după-amiaza), se vor suspenda cursurile doar pentru clasa în care a fost confirmat cazul COVID-19. La apariţia a trei cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19 în clase diferite, se suspendă cursurile şcolare ale unităţii de învăţământ pe o perioada de 14 zile, de la data la care a debutat ultimul caz", mai prevede ghidul metodologic.Totodată, acolo unde procesul instructiv-educativ se desfăşoară în schimburi, este necesară o pauză de 1-2 ore între schimburi, pentru realizarea curăţeniei, dezinfecţiei şi aerisirii spaţiilor.Pauzele dintre ore la şcolile în care cursurile se vor desfăşura după primele două scenarii vor fi de 5 minute numai pentru schimbarea claselor de către cadrele didactice, iar orele vor fi de 55 de minute, prevede Ghidul pentru învăţământul gimnazial şi liceal publicat pe site-ul educatiacontinua.edu.ro.Astfel, în intervalul de 55 de minute, fiecare clasă, conform unei organizări la nivel de palier (zona deservită de o toaletă), va avea o pauză de 10-15 minute."Pauzele dintre ore vor fi de cinci minute, numai pentru schimbarea claselor, de către cadrele didactice, iar orele vor fi de 55 de minute. În acest interval de 55 de minute, fiecare clasă, conform unei organizări la nivel de palier (zona deservită de o toaletă) va avea o pauză de 10-15 minute. Pauzele vor fi organizate astfel încât să nu se intersecteze elevii de la clase diferite şi folosirea toaletelor să fie făcută în condiţii de distanţare. Pentru elevii care nu merg la toaletă, în aceste pauze individualizate pentru fiecare clasă, cadrul didactic va organiza activităţi recreative în clasă sau, dacă este posibil, fără intersectarea cu alte clase, în aer liber, activităţi care să includă mişcare", se arată în ghid.Totodată, personalul didactic şi nedidactic va supraveghea circulaţia elevilor şi a cadrelor didactice pentru respectarea distanţării fizice şi a tuturor măsurilor, astfel încât să nu existe apropiere între elevi din clase diferite, respectiv cadre didactice şi elevi în afara sălilor de clasă.Toate cadrele didactice vor folosi agende, unde vor înregistra notele şi absenţele elevilor, iar transferul acestor înregistrări în cataloagele claselor se face după un program stabilit la nivelul unităţii de învăţământ, pentru reducerea riscurilor asociate unei aglomerări de cadre didactice în cancelarii şi a atingerii cataloagelor de către diferite cadre didactice pe parcursul aceleiaşi zile."Pe cât posibil, se va folosi comunicarea la distanţă pentru informarea profesorilor diriginţi şi a părinţilor sau, unde este posibil, catalogul electronic", se menţionează în ghid. 