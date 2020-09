Andra Volos și Nikolas Sax spun totul despre relația lor! Cântărețul o respectă mult pe fosta concurentă de la Puterea dragostei: „Este o fată minunată”

08:30

Tragedie la Iași, unde un IT-ist s-a sinucis. Bărbatul de 46 de ani s-a aruncat de la etajul 8 al unui bloc din centrul orașului. Era dependent de jocurile de noroc, maai mult, împrumutase baani de la cămătari. CITEȘTE ȘI: SINUCIDERE LA RÂMNICU VÂLCEA! UN BĂRBAT S-A ARUNCAT DE LA ETAJUL CINCI Vecinii bărbatului care și-a […]