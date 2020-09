Noua Zeelandă: Partidul Maori reaprinde dezbatarea privind schimbarea numelui ţării în 'Aotearoa'

16:30

Începerea noului an şcolar nu a reprezentat o temă de interes pentru majoritatea candidaţilor la Primăria Craiova şi Consiliul Judeţean Dolj, care nu au transmis niciun mesaj legat de acest eveniment.Alexandru Gîdăr, candidat PNL pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Dolj, Nicolae Giugea, candidat PNL pentru Primăria Craiova, şi Luminiţa Simoiu, candidat independent pentru Primăria Craiova, sunt singurii din cei 21 de candidaţi pentru cele două funcţii care au făcut referiri, sub diverse forme, la deschiderea anului şcolar 2020-2021, în condiţii deosebite generate de pandemia de Covid-19, restul alegând să posteze, pe paginile lor de socializare, pe alte teme.Candidatul PNL la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Dolj, Alexandru Gîdăr, care este profesor de istorie şi inspector şcolar adjunct la IŞJ Dolj, a subliniat că actuala situaţie poate fi depăşită doar prin implicare, dăruire şi seriozitate din partea tuturor."Noul an şcolar începe astăzi într-un context diferit, în care ţările lumii adoptă diverse scenarii pentru a asigura învăţământ de calitate în condiţii sanitare sigure. Am încredere că vom trece cu bine de aceste provocări, numai prin implicare, dăruire şi seriozitate din partea tuturor: autorităţi, dascăli, părinţi. Şi am mare încredere că elevii noştri vor învăţa foarte repede cele câteva reguli pe care trebuie să le respecte pentru a se proteja pe ei şi pe cei din jur. Entuziasmul şi bucuria copiilor din prima zi de şcoală ne motivează să depăşim situaţiile neprevăzute şi să avem încredere că se poate! Mult succes tuturor!", a transmis Alexandru Gîdăr pe pagina de Facebook.Candidatul PNL la Primăria Craiova, Nicolae Giugea, care este profesor universitar, a scris pe pagina de facebook că, în calitate de primar, va avea în plan modernizarea întregii infrastructuri şcolare din Craiova. "Învăţământul este una dintre priorităţile mandatului meu. Reabilitarea clădirii Colegiului Naţional "Carol I" şi a Operei Craiova a intrat în linie dreaptă. Este un proiect pentru care mă lupt de când am intrat în Parlament şi acum pot spune că am reuşit. Ca primar am în plan ca toată infrastructura şcolară din Craiova să fie modernizată. Copiii trebuie să beneficieze de cele mai bune condiţii", a scris Nicolae Giugea, profesor universitar, pe pagina sa de Facebook.Candidatul independent la Primăria Craiova Adimaria Claudia Luminiţa Simoiu a susţinut duminică, într-o conferinţă de presă, că nicio şcoală nu trebuie să înceapă cursurile conform scenariului verde înainte de alegerile din 27 septembrie, pentru că în România un număr semnificativ de unităţi educaţionale şi zone anexe (spaţii sanitare care urmează a fi folosite simultan de un număr mare de elevi fără a fi posibilă distanţarea fizică) sunt în zona de risc de a deveni focare de infecţie. Simoiu a explicat că teama justificată a oamenilor că ar putea contacta virusul din şcoli va influenţa procesul electoral."În ultima perioadă am avut numeroase discuţii cu părinţi şi cadre didactice pe tema începerii anului şcolar la data de 14 septembrie şi aproape toţi s-au arătat foarte nemulţumiţi de modul de gestionare de către autorităţile administraţiei locale şi centrale, inclusiv în domeniul sănătăţii publice, a modului în care va începe anul şcolar în condiţiile de pandemie COVID-19. Majoritatea, părinţii şi dascălii, nu sunt de acord cu începerea anului şcolar conform scenariului verde, cel puţin înainte de organizarea alegerilor şi perioada imediat următoare. Cetăţenii au făcut referire şi la faptul că în ţările în care procesul educaţional a început conform scenariului verde, în şcoli au apărut deja focare de infecţii şi au fost obligaţi să carantineze inclusiv spaţiul educaţional pentru dezinfecţie (...) În plus, cetăţenii sunt deosebit de îngrijoraţi de implicaţiile în privinţa desfăşurării procesului electoral în cazul apariţiei unor posibile focare de infecţie COVID-19 înainte de alegeri în şcoli şi alte unităţi educaţionale în care se organizează circumscripţii electorale. La anunţarea apariţiei unor astfel de focare, temându-se în mod justificat pentru sănătatea lor şi a familiilor, mulţi cetăţeni ar putea să opteze pentru neprezentarea la vot", a spus Simoiu, profesor la Facultatea de Chimie din Craiova şi inspector arme chimice la Naţiunile Unite.În competiţia electorală pentru funcţia de primar al municipiului Craiova sunt înscrişi 11 candidaţi, iar pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Dolj - 10 candidaţi. Potrivit hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dolj, prin care s-a aprobat scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învăţământ din judeţ pentru anul şcolar 2020 - 2021, din cele 217 unităţi şcolare, 152 au început anul şcolar sub scenariul verde, 55 - sub scenariul galben, iar 10 - sub scenariul roşu. AGERPRES / (AS - autor: Maria Mitrică, editor: Marius Frăţilă, editor online: Adrian Dãdârlat)