Silvio Berlusconi, externat după ce a fost internat cu Covid-19

10:00

Anul școlar a început astăzi diferit față de ceilalți ani, din cauza pandemiei de coronavirus. Elevii s-au prezentat în fața sălilor de clasă fără flori, așa cum făceau în alți ani, cu masca de protecție la purtător și cu uniforma corespunzătoare. Cu toate acestea, nu toți au ținut cont de ținuta obligatorie, așa că o […] The post Cum a venit îmbrăcată azi, în prima zi de școală, o elevă de la Liceul Tudor Vianu din București. Reacția paznicului când a văzut-o appeared first on Cancan.ro.