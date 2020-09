Traian Băsescu, declarații despre problema gunoaielor din București

12:10

Zilele trecute, o întâmplare care pare ruptă dintr-un serial de comedie a băgat zâzanie între două vedete de la noi: Mihai Bobonete, alias Bobiță din „Las Fierbinți”, și amicul lui, magicianul Robert Tudor. Totul din cauza unui crap de dimensiuni uriașe. CANCAN.RO are toate detaliile poveștii amuzante. Ce s-a întâmplat mai exact? Bobonete s-a pozat, […] The post Operațiunea „Monstrul” a băgat zâzanie între Bobonete și Magicianul Tudor! Cine a prins peștele cel mare până la urmă? appeared first on Cancan.ro.