VIDEO Helmuth Duckadam, analiză dură: „La FCSB, joacă fiecare pentru el” + verdict crunt: „Nu poate face față”

18:10

Costin Ștucan îl are invitat la GSP Live, marți, de la 09:01, pe Florin Manea, fostul director sportiv al clubului FC Rapid.Acesta va aborda mai multe subiecte la zi din fotbalul românesc: conflictul pe care-l are cu patronul Rapidului, Victor Angelescu, ce șanse are echipa din „Giulești” de a promova în Liga 1 după un start perfect de sezon, cu 3 victorii în 3 meciuri, dar și ce părere are despre transferurile de la Dinamo. ...