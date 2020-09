Incredibil! Astronomii au găsit posibile semne de viață extraterestră în atmosfera planetei Venus

12:40

Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a anunțat că anul acesta copiii nu vor mai merge fizic la școală, ci vor studia online și a televizor, cu ajutorul televiziunii de stat care le va transmite temele și lecțiile. Nicolas Maduro a menționat faptul că măsura a fost luată după ce în ţările în care s-au redeschis şcolile […]