De ce nu se căsătorește Lora? Artista a spus adevărul

13:20

De câteva zile, Andreea Bălan și Tiberiu Argint sunt plecați împreună în Bulgaria, numai ei doi. Deși formează un cuplu de numai 3 luni, cei doi se înțeleg cum nu se poate mai bine și chiar au planuri mari de viitor. Andreea Bălan a fost luată prin surprindere de Tiberiu Argint, după ce iubitul ei […] The post Ipoteza care schimbă tot ce se știa despre relația lor. Andreea Bălan și Tiberiu Argint au plecat în luna de miere: „Erau nerăbdători” appeared first on Cancan.ro.