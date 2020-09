Transformarea incredibilă a Xoniei! A apărut cu fața umflată și acum e de nerecunoscut

14:40

Guvernul s-a reunit astăzi în şedinţă, pentru a aproba hotărârea privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României cu încă 30 de zile. La aceeași întrunire, autoritățile au stabilit reguli clare de protecție sanitară pentru alegerile locale din 27 septembrie. Premierul Ludovic Orban a anunțat prelungirea cu încă o lună de stare de alertă. Acesta a […] The post Declarații de ultima oră. Raed Arafat, despre regulile din secțiile de vot: „Sfătuim alegătorii să vină cu mască” appeared first on Cancan.ro.