EFEMERIDE ASTRONOMICE - 15 septembrie

Transportul elevilor şcolari şi preşcolari de acasă la şcoală şi înapoi reprezintă o problemă în acest an în majoritatea localităţilor din judeţ, în condiţiile în care microbuzele şcolare pot prelua, în contextul pandemiei, cel mult opt elevi.În prima zi de şcoală, în lipsa unor norme foarte clare privind distanţarea socială, dar şi pentru că directorii încă nu s-au lămurit unde să trimită mai întâi microbuzele, mai ales că nevoile sunt multiple, foarte multe unităţi de învăţâmânt din judeţ nu au folosit microbuzele şcolare pentru transportul elevilor."Avem două microbuze şcolare pentru toată comuna şi nu mai pot să care elevii la capacitate maximă, ci doar opt copii. Astăzi i-au adus părinţii, pentru că nu puteam să îi aducem cu microbuzele. Am vorbit cu domnul primar şi am obţinut promisiunea că va discuta cu o firmă pentru a suplimenta numărul microbuzelor. Nu facem faţă să îi aducem pe toţi. În acest moment un microbuz aduce copii din Cornetu, unde şcoala este în construcţie, iar celălalt, din Lieşti, Valea Beciului, sate mai îndepărtate. De la Şcoala Cornetu sunt circa 380 de copii care trebuie aduşi zilnic la Centrul de Zi. Din Lieşti, de asemenea, sunt peste 300 de copii. Acum i-am împărţit în grupe şi am decalat programul, dar chiar şi aşa, fiind doar opt copii pe transport, nu face faţă microbuzul să îi transporte în timpul necesar pentru a fi prezenţi la ore. Am mai discutat cu părinţii să îi mai aducă cu maşinile până la poarta şcolii şi sperăm să găsim înţelegere. În aceste săptămâni nu vin toţi copiii la şcoală, pentru că este perioada de campanie agricolă şi mulţi merg cu părinţii la recoltat, dar mai târziu vor veni cu toţii", a declarat directorul Şcolii Gimnaziale Slobozia Bradului, Voica Costache.Însă conducerea şcolii de la Slobozia Bradului se mai confruntă şi cu o altă situaţie când vine vorba de transportul copiilor, deoarece la finalul programului peste 400 de elevi participă la proiectul "Şcoală după şcoală", care continuă şi în acest an. Dacă înainte copiii erau luaţi de la şcoală cu microbuzul şi duşi la grădiniţă, unde se desfăşura proiectul, acum se caută încă soluţii pentru transportul acestora.Slobozia Bradului este una dintre localităţile cu cel mai mare efectiv de copii din judeţ, circa 1.700 de elevi şcolari şi preşcolari, iar părinţii sunt nemulţumiţi, dar în acelaşi timp îngrijoraţi pentru această situaţie. Foto: (c) Dana Lepădatu / AGERPRES"Astăzi nu a venit microbuzul să îi ia pe copii. Până se termină şcoala, de aici, din Cornetu, vor merge la Slobozia Bradului la şcoală. Sunt circa trei kilometri până acolo şi este foarte mult trafic pe şosea. Nu avem nici trotuare. Dacă va pune microbuzul, e bine, că e distanţă foarte mare şi un copil de 7-8 ani nu ai încredere să meargă pe jos. Altfel, nu ştim cum vor ajunge la şcoală. Îi mai ducem noi, cu maşinile noastre, dar acum e campanie agricolă şi nu prea avem cum, că suntem plecaţi la vie de dimineaţă", a spus un bunic din satul Cornetu.Alţi părinţi sunt îngrijoraţi şi din cauza pandemiei şi spun că preferă să îşi ducă copiii la şcoală cu maşina sau chiar pe jos."Ne-au spus că va veni un microbuz să ia copiii dimineaţa, dar ne este frică să îi lăsăm să meargă cu microbuzul. Îi mai ducem şi pe jos, îi mai ducem şi cu maşinile personale, facem cum putem până se va termina şcoala de la noi din sat. Deocamdată timpul e frumos. O să vedem cum vom face la iarnă, când va fi frig şi zăpadă", a spus o mamă din acelaşi sat.Singurii bucuroşi pentru această situaţie par a fi copiii, care au ocazia să socializeze mai mult unii cu alţii în drum spre şcoală şi înapoi acasă, mai ales că în clasă vor fi nevoiţi să păstreze distanţarea socială, iar pauza dintre ore este aproape inexistentă.Unii profesori spun că au fost părinţi care şi-au manifestat intenţia de a nu-şi trimite copii la şcoală dacă nu vor fi luaţi cu microbuzul şcolar, pentru că mersul pe jos reprezintă un risc prea mare pentru aceştia."Microbuzul şcolar nu va circula la Tâmboeşti, copiii trebuie să se descurce cum pot, părinţii la fel. Şi pentru că în această perioadă părinţii sunt în campanie agricolă şi nu pot aduce copiii, astăzi au venit foarte puţini copii la şcoală. Unii vin şi de la 2-3 kilometri. Am înţeles că vor aduce copiii numai de la şcoala Trestieni, o şcoală mai îndepărtată. Drept dovadă, copiii care stau la distanţă mai mare riscă să nu ajung la şcoală. M-au sunat mai mulţi părinţi care mi-au spus că nu îşi vor trimite copii la şcoală, pentru că stau la marginea satului şi copiii trebuie să meargă pe şoseaua principală, care e foarte traficată, mai ales în această perioadă. Este una dintre problemele cu care ne confruntăm", a declarat Daniela Mihalcea, profesoară la şcoala din satul Slimnic, comuna Tâmboeşti. Foto: (c) Dana Lepădatu / AGERPRESDirectoarea şcolii de la Tâmboeşti spune că microbuzul va face un singur drum zilnic pentru a aduce copiii care locuiesc cel mai departe de şcoală."La noi, în cele două şcoli din comună învaţă 492 de copii, şcolari şi preşcolari. Avem un singur microbuz şcolar şi distanţa care este cea mai mare este Trestieniul. Acolo sunt exact opt copii şi îi vom aduce pe toţi odată. Dar ceilalţi care sunt mai aproape nu am avea timpul fizic să îi aducem cu microbuzul şi nu ar ajunge la ore la timp. Părinţii au înţeles, am stat de vorbă cu ei şi îi vor însoţi la şcoală. Domnul primar face demersurile necesare pentru a achiziţiona alte două microbuze. Când le vom avea, se va schimba situaţia", a fost de părere directoarea Ana Gavrilescu.Şi primarii se plâng că nu dispun de destule microbuze şcolare pentru a aduce la şcoală copiii, mai ales acolo unde distanţele până la şcoală sunt uneori foarte mari."Noi ne-am luat toate măsurile pentru începerea anului şcolar. Dar cum facem cu transportul? Avem un singur microbuz şi 185 de copii care trebuie aduşi la şcoală zilnic. În condiţii de pandemie, în care trebuie să păstrăm distanţa, nu prea avem cum. Dacă în clasă putem distanţa băncile, în microbuz nu se poate. Este o nebuloasă. Vin şi mă întreabă părinţii cum trebuie să facă şi nu ştiu", a declarat primarul comunei Fitioneşti, Iordache Cazacu.Acesta spune că a făcut demersurile necesare pentru achiziţia unui al doilea microbuz, dar chiar şi aşa, nu va fi destul pentru a aduce toţi copiii la şcoală.La Focşani problema transportului a fost tranşată mult mai simplu, elevii beneficiind de gratuitate pe toate liniile de transport în comun din oraş, iar serviciul este decontat de primărie.În cursul zilei de luni, la liceele din Focşani, elevii care fac naveta din alte localităţi au putut depune cereri pentru decontarea transportului. Însă şi aceştia vor folosi transportul în comun sau trenul pentru a ajunge la liceu, laolaltă cu sutele de angajaţi care fac zilnic naveta pentru a ajunge la locul de muncă, astfel că nimeni nu poate garanta pentru respectarea distanţării sociale şi a regulilor privind prevenirea infecţiei cu noul coronavirus. AGERPRES / (A - autor: Dana Lepădatu, editor: Antonia Niţă, editor online: Adrian Dãdârlat)