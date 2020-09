Cristi Borcea nu-și vrea fiul într-un bol de sticlă: ”Se pregătește de vreo săptămână”

17:00

O femeie de 80 de ani din Vaslui a murit azi intoxicată cu fum. Bătrâna a încercat să se salveze, însă nu a reușit. Tragedie la Vaslui, după ce o vârstnică s-a stins din cauza unui televizor defect. Vecinii au fost cei care au sunat la 112 și au anunțat că există posibilitatea ca în […] The post O bătrână din Vaslui a murit intoxicată cu fum de la un televizor defect appeared first on Cancan.ro.