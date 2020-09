Râzi cu lacrimi! Gestul vulgar făcut de o elevă ieri, în poza de grup, în prima zi de școală

18:50

Unul dintre cele mai neastâmpărate cupluri de la noi, Ramona de la Neatza și Cuza de la Noaptea Târziu s-au despărțit din nou, iar fanii se gândesc că ce doi se vor împăca din nou, așa cum i-au obișnuit. După ultima ruptură, Ramona Olaru a postat un mesaj cu subînțeles, iar fanii s-au gândit imediat […] The post Ramona Olaru, mesaj curios după ce s-a despărțit din nou de Cuza: „Am tot trecut cu vederea…” appeared first on Cancan.ro.