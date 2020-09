Bianca Drăgușanu și-a dus fiica la grădiniță! Victor Slav și Alex Bodi i-au fost alături

19:10

Revelația Antenei 1, Oana Cârmaciu, cea care interpretează rolul principal în serialul „Sacrificiul”, mai precis pe frumoasa doctoriță Ioana Popescu, s-a reorientat în timpul pandemiei. Ea a schimbat macazul și a semnat pentru un rol secundar la postul concurent, PRO TV. CANCAN.RO a aflat detalii uluitoare din culise. Astfel, Oana a apărut într-un mic rol […] The post Am descoperit-o pe vedeta de la Antena 1 care joacă la PRO TV în roluri secundare. „A acceptat pentru că…” appeared first on Cancan.ro.