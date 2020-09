ISLANDA - ROMÂNIA. Mirel Rădoi, pus în gardă de Laurențiu Reghecampf: „Mulţi or să-l încolţească”

23:20

Cristiano Bergodi, antrenorul Craiovei, a oferit declarații la finalul meciului contra Viitorului, scor 4-1 în favoarea echipei sale.„Suntem mulțumiți de ceea ce am făcut. Am luat 9 puncte și suntem acolo, sus. Campionatul e lung, obositor, și atunci nu contează că avem acum maxim de puncte. Contează că am câștigat, chiar dacă o parte din prima repriză nu mi-a plăcut deloc, când am luat gol.La pauză am vorbit cu băieții, le-am spus să nu fie relaxați. ...