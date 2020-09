Ce a pățit un polițist, atunci când a vrut să ajute o familie „nevoiașă” să meargă la mare. A vrut să facă un gest de omenie, dar a fost complet dezamăgit: „Fumau ca șerpii”

21:50

Fostul internațional al României, Gică Popescu, este în continuare internat în spital, iar starea lui nu este una bună. Președintele de la Viitorul este infectat cu noul coronavirus și a făcut o pneumonie gravă. Mai mult, CT-ul realizat duminică nu a arătat că plămânii sunt din nou sănătoși 100%. În urmă cu câteva zile, Gică […]