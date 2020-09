Cluj: Focar de COVID-19 la o fabrică de mobilă din Gherla

10:00

Preşedintele Donald Trump a promis luni o ripostă a SUA ''de o mie de ori mai puternică'' decât orice atac al Iranului, după informaţii de presă conform cărora Teheranul ar intenţiona să asasineze o ambasadoare americană, informează AFP."Orice atac din partea Iranului, indiferent sub ce formă, împotriva SUA va fi urmat de un atac contra Iranului, (atac) ce va fi de o mie de ori mai puternic ca magnitudine!", a scris Donald Trump pe Twitter. According to press reports, Iran may be planning an assassination, or other attack, against the United States in retaliation for the killing of terrorist leader Soleimani, which was carried out for his planning a future attack, murdering U.S. Troops, and the death & suffering...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2020 Potrivit site-ului de informaţii Politico, care citează doi responsabili americani sub acoperirea anonimatului, serviciile de informaţii americane cred că regimul de la Iran intenţionează să o asasineze pe ambasadoarea SUA în Africa de Sud, Lana Marks, o apropiată a lui Donald Trump.Ameninţarea, detectată încă din primăvară, a devenit mai precisă în ultimele săptămâni, potrivit surselor Politico, în condiţiile în care Teheranul intenţionează să răzbune moartea generalului său Qassem Soleimani, ucis în ianuarie într-un atac american în Irak, la ordinul preşedintelui american.Secretarul de stat american Mike Pompeo a afirmat luni că ia aceste informaţii în serios.La rândul său, Ministerul Afacerilor Externe iranian a apreciat că este vorba de "informaţii false", "lipsite de fundament". Purtătorul său de cuvânt a evocat "metode repetitive şi care provoacă greaţă, menite să creeze un climat anti-iranian pe scena internaţională". Iranul "a demonstrat adeziunea sa durabilă la principiile şi cutumele diplomaţiei internaţionale", în timp ce administraţia Trump "a acţionat cu dispreţ faţă de numeroase norme şi metode internaţionale acceptate", a afirmat el.Preşedintele american a retras SUA în 2018 din acordul internaţional asupra programului nuclear iranian, apreciind că acest text este insuficient pentru a împiedica Teheranul să se doteze cu o bombă atomică şi pentru a îngrădi influenţa sa "nefastă" în Orientul Mijlociu.Însă, în pofida sancţiunilor americane fără precedent, campania sa de "presiune maximă" nu a favorizat negocierea unui nou acord, obiectiv afişat de miliardarul republican, iar tensiunile între cele două ţări inamice rămân puternice. AGERPRES/(AS - autor: Adriana Matcovschi, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Gabriela Badea)