UPDATE GCS: 1.111 cazuri noi de COVID-19; numărul total de îmbolnăviri - 105.298

Agatha Mary Clarissa Miller s-a născut în oraşul Torquai din sudul Angliei (Comitatul Devon), la 15 septembrie 1890, fiind cea mai mică dintre cei trei copii ai familiei. A primit educaţie acasă, de la mama ei, care a încurajat-o să scrie, manifestând o înclinaţie, încă din copilărie, pentru a crea povestiri fantastice şi personaje variate. La 16 ani, a plecat la Paris, pentru a studia muzica, potrivit site-ului biography.com.În 1914 s-a căsătorit cu colonelul Archibald Christie. În timpul campaniilor soţului său pe front, din Primul Război Mondial, Agatha a lucrat ca soră medicală, la Crucea Roşie. În 1919, a dat naştere fiicei lor, Rosalind Margaret Clarissa.A început să scrie, la îndemnurile lui Eden Phillpotts, în perioada Primului Război Mondial. Primul ei roman poliţist, ''The Mysterious Affair at Styles'', a apărut, după eforturi îndelungate, abia în 1920, iar editorul care a acceptat să-l publice a semnat cu Agatha Christie un contract pentru încă cinci romane noi. Succesul a venit odată cu romanul ''The Murder of Roger Ackroyd'' (1926), considerat de mulţi o capodoperă a literaturii poliţiste.Încă de la primul ei roman, Agatha Christie a impus figura lui Hercule Poirot, comisar belgian, devenit celebru ca erou al unei lungi serii de romane. Inspiraţia pentru personajul Hercule Poirot, a venit din perioada Primului Război Mondial, când au existat refugiaţi belgieni în majoritatea părţilor din zona rurală engleză, Torquay nefiind o excepţie. Deşi nu s-a bazat pe o persoană anume, Agatha a considerat că un refugiat şi un fost mare poliţist belgian poate fi un detectiv potrivit pentru "The Mysterious Affair at Styles". Astfel s-a născut Hercule Poirot, potrivit site-ului www.agathachristie.com/about-christie.După ce a divorţat de primul soţ, în 1928, a semnat în continuare volumele sale cu numele Agatha Christie. S-a căsătorit, în 1930, cu Sir Max Mallowan, arheolog, pe care l-a însoţit în mai multe expediţii ştiinţifice, în special în Orient. Tot în 1930 publică romanul ''Murder at the Vicarage'', în care apare pentru prima oară personajul Miss Alice Mapple, o domnişoară bătrână cu un ascuţit spirit de observaţie, devenită detectiv amator, care-şi oferă serviciile poliţiei.Poirot a apărut, printre altele, în ''Ackroyd, The Mystery of the Blue Train'' (1928) sau ''Death in the Clouds'' (1935), iar Miss Marple, în ''The Moving Finger'' (1942) şi ''A Pocket Full of Rye'' (1953). Alte personaje notabile ale autoarei sunt Tuppence şi Tommy Beresford, Colonelul Race, Parker Pyne şi Ariadne Oliver.Agatha Christie a scris şi câteva romane de dragoste, cum ar fi ''Unfinished Portrait'' (1934) şi ''A Daughter's a Daughter'' (1952), sub pseudonimul Mary Westmacott, potrivit volumului "Dicţionar al Literaturii Engleze" (Bucureşti, 1970).Pe lângă romane şi povestiri, a scris şi dramaturgie, precum ''The Hollow'' (1951), ''The Mousetrap'' (1952) şi ''Verdict'' (1958).Este cunoscută mai ales pentru cele 66 de romane poliţiste şi 14 colecţii de povestiri scurte, precum şi pentru cea mai lungă piesă de teatru din lume - "The Mousetrap". Cărţile ei vândute au depăşit un miliard de exemplare în limba engleză şi au ajuns la un miliard în traducere. Agatha Christie a devenit şi rămâne cel mai bine vândut romancier din toate timpurile, potrivit www.agathachristie.com/about-christie.Mare parte dintre operele sale au fost ecranizate în filme de succes, printre acestea numărându-se ''Murder on the Orient Express'' (1974) şi ''Death on the Nile'' (1978).În 1956, Agatha Christie a primit titlul nobiliar de Commander of the Order of the British Empire şi Dame Commander al aceluiaşi ordin, în 1971. Soţul ei a fost numit cavaler în 1968. Sunt printre puţinele cupluri în care ambii membri au fost onoraţi pentru munca lor, potrivit /www.imdb.com/.Agatha a continuat să scrie până în 1974, deşi problemele sale de sănătate i-au afectat stilul de scriere. În 1975, a apărut ultimul roman al Agathei Christie ce are în centru figura lui Hercule Poirot - "Curtain: Poirot's Last Case" (1975), care prezintă moartea acestuia.Experienţele din timpul expediţiilor arheologice în care l-a însoţit pe Sir Max Mallowan se regăsesc în cartea de memorii ''Come, Tell Me How You Live''.Agatha Christie a apărut pentru ultima oară în public în 1974, la premiera piesei ''Murder on the Orient Express''. Celebră în timpul vieţii dar şi după moarte, Agatha Christie a murit la 12 ianuarie 1976, la reşedinţa sa din Wallingford, comitatul Berkshire. AGERPRES/(Documentare - Daniela Dumitrescu, editor: Marina Bădulescu)