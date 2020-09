Incredibil! Cât trebuie să scoți din buzunar la un eveniment, dacă vrei să-ți cânte Loredana Groza. Suma e uriașă

10:10

Fiecăruia dintre noi ni s-a întâmplat, cel puțin o dată în viață, să fim puși în situația de a ajuta un om nevoiaș. Cu toate acestea, poveștile care stârnesc milă sunt, de cele mai multe ori, cât se poate de false, iar binevoitorii se aleg cu dezamăgiri cumplite. Același sentiment l-a trăit pe propria piele […] The post Ce a pățit un polițist, atunci când a vrut să ajute o familie „nevoiașă” să meargă la mare. A vrut să facă un gest de omenie, dar a fost complet dezamăgit: „Fumau ca șerpii” appeared first on Cancan.ro.