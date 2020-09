GALERIE FOTO: Noi imagini incendiare cu Bernadette Szocs, cea mai sexy jucătoare de tenis de masă!

10:30

Alexandru, tânărul devenit viral cu replica „Uite, stăm", a murit! Tânărul se afla în închisoare. Doi deținuți de la Penitenciarul Giurgiu au fost găsiți morți în celulă, în această dimineață. Unul dintre ei era Alexandru. Potrivit primelor informații, nu au fost descoperite urme de violență pe trupurile lor.În ciuda manevrelor de resuscitare, decesul celor două […]