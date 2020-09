Restaurantele din Copenhaga, obligate să închidă la ora 22:00 în cadrul noilor măsuri anti-COVID

14:00

Premierul Ludovic Orban a declarat marţi că, la începutul anului şcolar, fiecare unitate de învăţământ a avut propria organizare, iar profesorii au comunicat cu părinţii alături de care au stabilit anumite reguli."Fiecare şcoală a avut propria organizare. Şcoala nu poate să controleze ce se întâmplă în afara şcolii. Fiecare director de şcoală, fiecare diriginte de clasă, fiecare învăţător a comunicat cu părinţii şi au stabilit anumite reguli. Regulile respective nu au fost standard. Noi am impus nişte reguli care au fost respectate şi sălile au fost pregătite, dezinfectate, au existat măşti, copiii au purtat mască, există distanţarea fizică, atât cât este posibil, în structura şcolilor, aşa cum este ea. Noi am luat toate măsurile care puteau fi luate şi pentru a sprijini autorităţile locale, pe lângă alocările pe care le-am făcut din Fondul de rezervă, sumele de echilibrare. Încă de acum o lună de zile am dezbătut şi am aprobat OUG prin care am alocat 175 de milioane. Autorităţile locale ştiu foarte bine că au posibilitatea să deconteze orice cheltuială cu tablete", a arătat premierul, la sediul PNL.Premierul a dat asigurări că la şcoală copiii sunt în siguranţă."În ceea ce priveşte deschiderea şcolii, vreau să spun doar atât, trei săptămâni a fost ceva, o nebunie parcă era prezentată o deschidere de an şcolar, toată lumea a fost speriată. Nu s-a întâmplat aşa cum au fost prezentate evenimentele. Vom vedea rezultatele peste două săptămâni. La şcoală, copilul este în siguranţă şi le transmit părinţilor acest mesaj. La şcoală, copiii poartă mască, la şcoală, copiii sunt sub supravegherea cadrelor didactice. Riscul de îmbolnăvire a unui copil la şcoală este minim. La şcoală, copiii sunt mai în siguranţă decât când sunt liberi, când nu sunt sub supravegherea părinţilor, poate mulţi care nu au fost luaţi de părinţi de la şcoală sau s-au dus ei împreună, fără mască, în diferite locuri, dar la şcoală, copiii sunt în siguranţă. Şi cadrele didactice, managementul şcolilor iau toate măsurile astfel încât riscul de răspândire a virusului la şcoală să fie minim", a spus şeful Guvernului.Referitor la tablete, el a amintit că sunt două tipuri - cele care pot fi achiziţionate de autorităţile locale sau de unităţile şcolare, pentru care se decontează, în limita a 100 de milioane de euro, din fonduri europene puse la dispoziţie de Guvernul României, precum şi tabletele care au fost achiziţionate de ONAC, prin sistem centralizat, pentru care s-a semnat contractul pentru 82.000 de bucăţi."Sigur că ele vor fi direcţionate în regiuni, astfel încât să ajungă la şcoală, în cursul acestei săptămâni este prevăzut în contract. Unde nu au ajuns tabletele, încă o dată repet, şcolile sunt în proprietatea localităţilor, cheltuielile de investiţii, cheltuielile cu materiale, servicii sunt făcute de cel care administrează proprietatea, adică de autoritatea locală. Achiziţia de măşti, achiziţia de tablete, achiziţia de echipamente trebuie făcută de autorităţile locale. Noi am făcut această licitaţie pentru a pune la dispoziţia autorităţilor locale tabletele pe care am putut să le achiziţionăm în sistem centralizat, care sunt mai mult nişte tablete de intervenţie care trebuie să suplimenteze locurile în care nu s-au achiziţionat suficiente tablete, dar, mai mult decât să alocăm 100 de milioane de euro, gândiţi-vă 100 de milioane de euro înseamnă, dacă tableta este cam 200 de euro, înseamnă 500.000 de tablete care pot fi achiziţionate de autorităţile locale pentru care (...) este mult mai uşor să facă achiziţii, pentru că nu trebuie să facă procedurile de licitaţie conform legislaţiei în vigoare, pot să facă o procedură simplificată", a detaliat Orban.Acesta a adăugat că sunt primari care au achiziţionat tablete, măşti, substanţe dezinfectante şi le-au pus la dispoziţia şcolii."Noi vom asigura în timp, chiar dacă nu imediat, vom asigura tablete, împreună cu autorităţile locale, vom asigura tablete pentru toţi copiii. În ceea ce priveşte accesul la internet, am depăşit numărul de şcoli pe care l-am discutat, 2.800, şi vom conecta 3.300 de şcoli la internet, pe fibră optică, astfel încât să creştem numărul şcolilor care sunt conectate la reţeaua de internet. (...) Cred că sunt peste 12.000 de şcoli unde se începe normal, în clasă, datorită unui indice de răspândire a virusului de sub 1 la mie. Acest indice probabil va creşte, pentru că i-am cerut domnului ministru Tătaru să scoată focarele din evaluare, să evalueze numai răspândirea în comunitate, efectivă, a virusului - şi pentru celelalte şcoli şi pentru ceilalţi elevi, vom asigura, treptat, toate tabletele. Dar, sigur, aşteptăm un parteneriat cu autorităţile locale şi cu directorii de şcoli care cunosc mult mai bine problemele de la faţa locului. Ştiu care sunt copiii care au nevoie de tablete. Noi asigurăm resursele financiare. (...) Sunt foarte mulţi copii care au tablete, laptop-uri, au calculatoare acasă. 