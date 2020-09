MAE: România a acordat 100.000 de euro pentru sprijinirea societăţii civile şi a presei independente din Belarus

17:50

Patru romane de debut au fost selectate pe lista scurtă a Booker Prize 2020, cea mai prestigioasă distincţie literară britanică, a anunţat marţi juriul în cadrul unei conferinţe virtuale desfăşurate în Londra, informează bbc.com.Scriitoarea britanică Hilary Mantel, prezentă pe lista lungă cu romanul ''The Mirror&the Light'', a treia parte dintr-o serie despre viaţa lui Thomas Crowell, nu a fost selectată printre finalişti, ratând şansa unui al treilea Booker Prize, după ce primele volume ale trilogiei, ''Wolf Hall'' şi ''Bring Up the Bodies'', au fost desemnate câştigătoare în 2009, respectiv 2012. Cei şase scriitori prezenţi pe lista scurtă sunt: Diane Cook, cu volumul ''The New Wilderness'', Tsitsi Dangarembga, pentru romanul ''This Mournable Body'', Avni Doshi, cu ''Burnt Sugar'', Maaza Mengiste, pentru ''The Shadow King'', Douglas Stuart, cu volumul ''Shuggie Bain'' şi Brandon Taylor, pentru ''Real Life''. Patru dintre aceste volume sunt romane de debut.Competiţia în vederea decernării Booker Prize este deschisă romanelor scrise în limba engleză de scriitori de orice naţionalitate şi publicate în Regatul Unit sau Irlanda în perioada 1 octombrie 2019 - 30 septembrie 2020.Tematica volumelor nominalizate pe lista scurtă este extrem de variată, de la poveşti despre schimbările climatice, vicisitudinile vieţii în Zimbabwe, la demenţă sau femei-soldaţi din Etiopia, în 1935.''Numele celor şase scriitori de pe lista scurtă au venit într-un mod neaşteptat, vocile şi personajele au rezonat cu noi toţi chiar dacă într-un mod foarte diferit'', a spus Margaret Busby, preşedinta juriului din acest an. ''Suntem încântaţi să putem difuza aceste cronici ale unei umanităţi creative către o audienţă globală''.În 2019, Booker Prize a fost câştigat ex aequo de scriitoarea canadiană Margaret Atwood şi autoarea anglo-nigeriană Bernardine Evaristo, care au fost recompensate pentru romanele "The Testaments", respectiv, "Girl, Woman, Other".Câştigătorul Booker Prize pe anul 2020 va fi anunţat pe 17 noiembrie.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Mihaela Moise, editor online: Ady Ivaşcu)