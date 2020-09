Gabriela Cristea, surpriză romantică pentru soțul ei care împlinește 41 de ani azi! Tavi Clonda și-a stăpânit cu greu lacrimile

11:20

Scandal monstru la Bravo ai stil! Andreea Tonciu s-a luat la ceartă cu Calina Dumitrescu și a fost aspru criticată de Maurice Munteanu. În ediția de sâmbătă, Andreea Tonciu și-a ieșit din minți! Vedeta s-a luat la ceartă cu Calina Dumitrescu și i-a spus că este un copil fără minte. Tânăra nu a stat cu […] The post Scandal monstru la Bravo ai stil! Andreea Tonciu, desființată: ”Ești o mizerie de femeie” appeared first on Cancan.ro.