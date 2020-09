Focuri de armă într-un centru comercial din Voluntari. Un bărbat a tras cu pistolul la locul de muncă, apoi a fugit

11:30

Jador rupe tăcerea! A povestit când a făcut amor pentru prima dată în viață. Ce vârstă avea și cum s-a întâmplat? „Am mers vreo șapte km până la fata aia și m-au fugărit câinii”, sunt câteva cuvinte din declarația artistului. CITEȘTE ȘI: CARMEN DE LA SĂLCIUA ȘI JADOR, NOUL CUPLU DIN SHOWBIZ? DETALIUL CARE LE-A DAT […] The post Jador o spune pe față: atunci a făcut amor pentru prima dată! ”7 km am mers” appeared first on Cancan.ro.