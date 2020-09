Soția unui candidat la primăria Craiova, implicată într-un scandal presărat de șpăgi pentru documente eliberate în regim de urgență

13:00

Bogdan Simion, fondatorul site-ului Dambovitanews, a fost declarat decedat în dimineața zilei de 14 septembrie 2020. Din cauza unor complicații, bărbatul nu a mai putut lupta cu virusul SARS-CoV-2. Bogdan Simion a fost internat la Secția ATI, la Spitalul Județean Târgoviște. Din cauza faptului că suferea de obezitate au apărut complicații majore. Pe data de […]