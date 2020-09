OMS avertizează cu privire la „oboseala covid”: „Mulţi cred că această pandemie are un risc scăzut, dar un preţ ridicat”

13:50

Florin Buricea a participat la a patra ediţie din sezonul 8 al emisiunii ”Chefi la Cuţite”. Concurentul a reușit să îi impresioneze pe jurați, nu doar cu povestea lui de viață, ci și cu preparatul gătit. Florin Burcea, în vârstă de 35 de ani, are două joburi. Una la centrul de copii şi juniori al […] The post Povestea emoționantă a concurentului fără mâini, Florin Buricea, care i-a impresionat pe jurații de la Chefi la cuțite appeared first on Cancan.ro.