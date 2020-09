alegeriSUA: Trump afirmă că un vaccin împotriva COVID-19 ar putea fi gata într-o lună

08:30

B. B. King (pe numele său adevărat Riley B. King) s-a născut la 16 septembrie 1925 în Itta Bena, statul Mississippi. A fost unul dintre cei mai apreciaţi chitarişti de blues ai Americii şi compozitor. Unul dintre cei mai respectaţi interpreţi de chitară electrică, revista Rolling Stone desemnându-l al treilea în topul celor mai mari chitarişti ai tuturor timpurilor, potrivit portalului de specialitate last.fm.La vârsta de 12 ani şi-a cumpărat prima chitară cu 15 dolari, fiind ajutat de verişoara mamei sale. A început să înregistreze live la un post de radio din Memphis. A interpretat la început sub numele Peptikon Boy, pe care l-a schimbat apoi în The Beale Street Blues Boy, pentru ca apoi să fie cunoscut drept Blues Boy sau B.B.În 1943, a lucrat ca şofer pe tractor şi a interpretat la chitară alături de cvartetul St. John's din Inverness, statul Mississippi, şi în numeroase biserici. În 1949, King a început să înregistreze sub auspiciile casei de discuri RPM Records. Debutul său fusese consemnat cu single-ul ''Miss Martha King'', apărut cu ajutorul casei de producţie Bullet Records.Primul hit cu care a intrat în top a fost ''Three o'Clock in the Morning'', în 1951. Succesul l-a cunoscut cu un ''remake'' din 1968 al lui Roy Hawkins, ''The Thrill Is Gone'', care a devenit hit în topurile R&B şi Pop. A continuat să impresioneze în anii '70 ai secolului trecut cu melodii precum ''To Know You Is to Love You'' şi ''I Like to Live the Love''. Din 1951 şi până în 1985, B.B. King a fost prezent în topurile Billboard R&B de 74 de ori.King a avut un an plin de reprezentaţii în 1956, cu 342 de concerte, iar în acelaşi an a reuşit să înfiinţeze propria companie de înregistrări, Blue Boys Kingdom, cu sediul în Beale Street, Memphis. Printre alte reuşite muzicale, a contribuit la formarea unor artişti precum Millard Lee şi Levi Seabury. A semnat, în 1962, un contract cu ABC - Paramount Records, care ulterior a devenit parte a companiei MCA Records. În noiembrie 1964, B.B. King a înregistrat live la Regal Theatre din Chicago.A continuat să înregistreze până în anii '80 compilaţii de melodii clasice alături de alţi artişti de top, precum şi materiale cu artişti apreciaţi pe plan internaţional, precum Eric Clapton.Din 1980 a continuat să se afirme la un nivel extraordinar cu o carieră activă şi vizibilă, apărând în numeroase show-uri de televiziune cu o frecvenţă constantă. În 1988, a câştigat o nouă generaţie de susţinători cu single-ul ''When Loves Comes to Town'', o colaborare a sa cu formaţia U2 de pe albumul ''Ratle and Hum''.În 1990 a fost recompensat cu distincţia ''Presidential Medal of the Arts'' de preşedintele George H.W. Bush şi cu ''Medal of Freedom'' de George W Bush în 2008.A desfăşurat, în 2006, un turneu de rămas bun, iar în acelaşi an a fost recompensat cu un premiu Grammy pentru cel mai bun album tradiţional de blues. A devenit tema principală a propriului muzeu, care şi-a deschis porţile în 2008, în Indianola, statul Mississippi, conform www.biography.com.A lansat, în 2008, albumul ''One Kind Favor", reuşind o interpretare proprie asupra unor melodii ce aparţineau unor artişti precum John Lee Hooker, T-Bone Walker şi Lonnie Johnson, obţinând încă un premiu Grammy pentru eforturile sale, ajungând la 15 astfel de premii câştigate. În februarie 2012, a interpretat, în cadrul unui eveniment special, la Casa Albă alături de Buddy Guy şi alţi artişti, fiind acompaniaţi de preşedintele Barack Obama în interpretarea melodiei ''Sweet Home Chicago''.A continuat să interpreteze, starea sa de sănătate cunoscând o pantă descendentă şi confruntându-se cu anumite probleme în timpul unui concert la Chicago, în octombrie 2014, însă indiferent de starea sa de sănătate avea mereu la îndemână chitara sa gravată ''Lucille'', potrivit www.biography.comÎn 14 mai 2015, într-un spital din Las Vegas, Nevada, s-a stins din viaţă, în somn, lăsând în urmă o moştenire muzicală solidă.La 27 mai 2015, mii de fani s-au strâns de-a lungul Beale Street în Memphis, Tenessee, pentru a fi alături, în cadrul procesiunii funerare, de cel care a fost legendarul interpret de blues B.B. King. A fost înmormântat la 30 mai 2015, în oraşul natal, Indianola. A câştigat de-a lungul carierei 20 de premii şi a fost nominalizat la alte 16 distincţii, conform imdb.com, lăsând moştenire un tezaur muzical inestimabil. AGERPRES/(Documentare - Liviu-Ioan Tatu, editor: Horia Plugaru, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: www.bbking.com/photoshttp://www.bbking.com/photos