Mirabela Dauer, dezvăluiri despre fiul care refuză să o vadă: „O să își dea seama că a greșit”

23:10

Adda a acceptat să vorbească despre frumoasa sa familie, inclusiv, despre relația pe care o are cu soacra. În timpul dezvăluirilor surprinzătoare, cântăreața a mărturisit și ce spune mama lui Cătălin Rizea când îi vede certându-se. Artista și soțul său au un băiat împreună; Alexandru va împlini 4 ani pe 22 octombrie. Citește și: Adda, criticată […] The post Adda, despre relația ei cu soacra: “Nu pot să zic că am fost cele mai bune prietene” + ce spune mama lui Cătălin Rizea când îi vede certându-se appeared first on Cancan.ro.