Cum a mințit George Burcea oamenii, în promo-ul de la Ferma. A pozat în tatăl perfect, dar a fost dat de gol de un detaliu evident

23:50

Cel de-al patrulea jurat de la ”X Factor” a ”pierdut” în fața unui renumit concurent de la ”Masterchef”! La scurt timp după ce a rupt-o cu Florin Ristei, fosta iubită a artistului s-a cuplat cu un vestit bucătar. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini și informații savuroase. D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a […] The post Juratul de la Antenă 1 a fost părăsit de iubită pentru celebrul concurent de la Masterchef appeared first on Cancan.ro.