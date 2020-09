UE se pregătește pentru viitoarea pandemie. Șefa Comisiei Europene face apel la consolidarea sistemului sanitar și vrea o agenţie publică de cercetare biomedicală

12:20

Ilinca Vandici este una dintre cele mai apreciate apariții de pe micul ecran. Are o familie frumoasă și o carieră de succes. Vedeta are 34 de ani și o siluetă de vis, iar de curând a recunoscut pentru revista VIVA, că și-a făcut o intervenție estetică, la nivelul feței. „Da, am apelat la injectare cu […]