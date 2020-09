Jude Law, tată pentru a șasea oară la 47 de ani

08:50

Acum 17 ani, un tânăr din Reșița reușea să câștige prima ediţie Big Brother din România. Soso, pe numele real Sorin Fișteag, avea doar 22 de ani și era student la medicină, în Timişoara. La vremea aceea, tânărul a câștigat marele premiu în valoare de 50.000 de euro. Cu banii pe care i-a încasat, Soso […] The post FOTO | Îți aduci aminte de Soso, câștigătorul Big Brother! Cu ce se ocupă la 17 ani de la terminarea show-ului appeared first on Cancan.ro.