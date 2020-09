VIDEO + FOTO A revenit Messi, a revenit „tiki-taka” la Barcelona! Goluri de senzație marcate în testul cu Girona

20:50

FCSB înfruntă Backa Topola, în turul 2 preliminar din Europa League, fără 4 titulari. Selecționerul Mirel Rădoi (39 de ani) crede că situația fostei sale formații este una extrem de dificilă. CONTEXT: FCSB are 4 fotbaliști pozitivi cu noul coronavirus: Andrei Miron, Iulian Cristea, Florin Tănase și Darius Olaru. EI nu vor putea fi folosiți în deplasarea cu Backa Topola. Topola - FCSB e joi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Look Plus. ...