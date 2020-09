Prahova: Minor căutat de poliţie după ce a plecat de la Centrul de Primiri Urgenţe Cireşarii

22:10

Premierul britanic Boris Johnson a declarat miercuri că are "mari speranţe" să ajungă la un acord post-Brexit cu Uniunea Europeană, în pofida negocierilor în impas şi a tensiunilor create de un proiect de lege britanic care revine asupra angajamentelor luate, relatează AFP."Nu este ceea ce vrea această ţară", a declarat liderul conservator în privinţa unui eventual "no deal" devastator pentru economie. "Şi nu este ceea ce prietenii şi partenerii din UE vor de la noi. De aceea am mari speranţe că nu acesta va fi rezultatul" negocierilor, a adăugat el, în cadrul unei întâlniri cu comitetul de legătură, în care sunt reuniţi preşedinţii diferitelor comisii parlamentare.Boris Johnson a refuzat totuşi să cedeze teren asupra proiectului de lege care revine parţial asupra angajamentelor luate în cadrul acordului care reglementează ieşirea Regatului Unit din UE la sfârşitul lui ianuarie.Acest text, care conform guvernului său încalcă dreptul internaţional, a depăşit luni un prim obstacol în Parlamentul britanic în pofida frondei unei părţi a taberei conservatoare, fiind aprobat cu 340 de voturi pentru şi 263 împotrivă. Continuarea parcursului parlamentar al acestui proiect de lege privind piaţa internă se anunţă totuşi mai nesigură, comentează AFP.Ameninţând cu o acţiune în justiţie, europenii au dat termen Londrei până la sfârşitul lunii pentru a-şi retrage dispoziţiile controversate, care repun în discuţie regulile vamale pentru Irlanda de Nord menite în special să evite restabilirea unei frontiere fizice în Republica Irlanda, membră a UE, şi provincia britanică."Prefer să avem protecţii care garantează integritatea acestei ţări şi protejează împotriva unei potenţiale rupturi a Regatului Unit", a insistat el. Johnson a estimat că europenii au "eşuat în mod clar" în garantarea absenţei unei "blocade" în schimburile între Irlanda de Nord şi Marea Britanie în cazul unui "no deal" la finalul perioadei de tranziţie care se încheie la sfârşitul lui 2020.În acest context, europenii şi britanicii încearcă în continuare să negocieze un acord privind viitoarea lor relaţie comercială. Însă ultimele discuţii nu au dus la progrese majore.Cele două părţi au afirmat că un acord ar trebui să fie încheiat în octombrie pentru a evita un "no deal", care s-ar traduce de la 1 ianuarie prin taxe vamale între Regatul Unit şi blocul european şi ar risca să agraveze criza provocată de coronavirus.AGERPRES/(AS - editor: Florin Ştefan, editor online: Adrian Dădârlat)