Syda face mega-nuntă pe malul Bosforului, într-un palat de 5*. Un apartament de lux costă aici 3.500 €/noapte, iar meniul va fi compus din…

17:00

Școala online este în pericol din cauza membrilor unei grupări care întrerup cursurile elevilor ce învață de acasă. Mai mult, intrușii care s-au autointitulat "Clanul Leilor" postează mesaje total nepotrivite pentru copii. Polițiștii au intrat pe fir și speră să prindă cât mai repede vinovații. Citește și: Scenariul optimist al lui Alexandru Rafila în ceea ce […]