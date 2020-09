În faţa Chinei, US Navy va deveni mai agilă, mai autonomă şi mai letală (Mark Esper)

În faţa expansionismului Chinei în Oceanul Pacific, Pentagonul doreşte să investească miliarde de dolari în US Navy pentru a face mai agilă, mai autonomă şi mai letală această forţă militară, a afirmat miercuri secretarul american al apărării, Mark Esper, citat de AFP.În loc să investească în portavioane uriaşe, care nu se deplasează decât înconjurate de o importantă forţă aeronavală şi care sunt imobilizate în fiecare an mai multe luni pentru lucrări de întreţinere, Pentagonul doreşte să construiască până în 2045 nave şi submarine capabile să patruleze oceanele fără echipaj şi fără întrerupere."Trebuie să investim mai mult în construcţia de nave, ceea ce înseamnă că trebuie să revenim la un procent pentru bugetul US Navy similar celui din epoca Reagan: 13%, în timp ce astăzi este de 11%", a declarat Mark Esper cu prilejul unui colocviu la sediul centrului de reflexie Rand Corporation.Proiectul de buget al Pentagonului pentru exerciţiul 2021 prevede 207 miliarde pentru US Navy. O creştere de 2% reprezintă 4 miliarde de dolari în plus ce ar putea fi alocaţi în fiecare an construcţiei de noi nave de război."În faţa activităţilor destabilizatoare ale armatei chineze, în special în domeniul maritim, Statele Unite trebuie să fie pregătite să descurajeze orice conflict şi, dacă este necesar, să lupte şi să învingă pe mare", a adăugat şeful Pentagonului, reamintind că SUA şi-au fixat ca obiectiv să se doteze în următorii 10 ani cu 355 de nave de război în total, faţă de 293 în prezent.Pentru a menţine dominaţia Statelor Unite pe mare la orizontul anilor 2045, obiectivul este o Marină americană "mai echilibrată în capacităţile sale de luptă în aer, pe mare şi de pe fundul mării", a adăugat el.Mark Esper a vorbit despre nave de luptă mai numeroase şi mai mici, bastimente de suprafaţă şi submarine care să poată fi pilotate de la distanţă, chiar complet autonome, precum şi despre submarine mai numeroase şi cu capacităţi sporite.Navele autonome, ca prototipul Sea Hunter dezvăluit pentru prima dată în 2016, vor fi capabile "să tragă proiectile, să pună mine, să desfăşoare misiuni de aprovizionare şi de supraveghere a inamicului", a notat secretarul apărării. "Va fi o schimbare majoră în modul în care vom duce luptele navale în anii şi deceniile care vor urma", a mai afirmat Mark Esper.AGERPRES/(AS - editor: Alic Mîrza, editor online: Alexandru Cojocaru)

