Nelu Tătaru a făcut anunțul: când vine vaccinul anti-COVID 19 în România

Fizicianul Cristian Presură a acordat un interviu privind descoperirea fosfinei pe Venus și a subliniat faptul că este importantă continuarea cercetărilor. Specialistul român a vorbit despre existența extratereștrilor și a mai spus că apariția vieții pe planeta Pământ e un mister. Descoperirea particulelor de fosfină în atmosfera planetei Venus, posibil indiciu al existenței vieții, a […]