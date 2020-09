Ioniță de la Clejani, reacție violentă după ce Margherita s-a ales cu dosar penal: a înjurat și a bruscat un…

19:40

Adelina Pestrițu a făcut publică o fotografie emoționantă ce a fost realizată în ultima zi în care a stat internată. În imagine a fost surprinsă una dintre rănile pe care le are pe corp după ce a învins virusul ucigaș SARS-CoV-2. Îndrăgita brunetă a fost surprinsă de Oana Roman care a făcut un gest frumos […] The post Adelina Pestrițu, rănită la mâna dreaptă după 14 zile de spitalizare + Ce surpriză i-a făcut Oana Roman appeared first on Cancan.ro.