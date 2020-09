O nouă problemă la Barcelona! De ce nu poate Ronald Koeman să stea pe bancă la meciurile oficiale

10:10

FCSB continuă să fie lovită de COVID-19 înainte de meciul de azi, de la ora 22:00 cu Backa Topola, din turul II din Europa League.FCSB are 9 fotbaliști pozitivi cu noul coronavirus. Ei nu vor putea fi folosiți în deplasarea cu Backa Topola. Pe lângă ei, alți membri din staff sunt pozitivi. În total, sunt 13 cazuriTopola - FCSB, din turul II din preliminariile Europa League, e de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Look Plus. ...