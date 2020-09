Focuri de armă în Capitală, în urma noilor percheziții la clanurile interlope. VIDEO

00:10

A fost un stadion celebru, acum e în paragină! Municipalul din Bacău, care a purtat chiar și numele primarului-patron Dumitru Sechelariu, e "groapa de gunoi" din mijlocul orașului! Vegetația s-a urcat pe zidurile de pe care tencuiala a căzut an de an, iar piatra măruntă și copacii au luat locul firelor de iarbă tunse perfect […]