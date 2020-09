Tenis: Terenul 'Margaret Court' de la Australian Open ar trebui să primească alt nume, susţine Andy Murray

14:40

Fundaţia Renaşterea a organizat, joi, evenimentul Pink-Nic - dedicat sănătăţii şi prevenţiei -, unde membrele board-ului au adus precizări privind modul de organizare a echipelor la ediţia din 25, 26 şi 27 septembrie a cursei digitale Race for the Cure, cel mai mare şi de succes eveniment de informare şi strângere de fonduri pentru sănătatea femeii."Noutatea acestei ediţii este că nu ne mai întâlnim mii de oameni la start în fiecare ţară, ci ne facem propria cursă de plimbare sau alergare, în proximitatea casei, în parcuri sau pe banda de alergare, singuri sau în grupuri mici, dar ne reunim online, postând poze sau scurte videoclipuri, folosind #RFTC2020 şi #Renasterea2020. O altă noutate este aceea că putem comunica românilor care sunt rezidenţi în alte ţări să participe la cursă şi să susţină femeile de acasă. Chiar dacă sunt departe, pot contribui la salvarea de vieţi în ţara lor", a spus Andreea Esca, ambasadorul Fundaţiei Renaşterea. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOEa a precizat că această cursă caritabilă are loc în 32 de ţări ale Europei, între care şi România, unde anual, conform estimărilor, sunt diagnosticate cu cancer mamar 9.629 de femei, iar numărul deceselor se ridică la 3.209."Important este ca oamenii să se înscrie la cursă, pentru că orice înscriere se poate transforma într-un ajutor oferit femeilor defavorizate. O înscriere costă 50 de lei, ceea ce înseamnă un test Babeş Papanicolau pentru o femeie din mediul rural, iar patru înscrieri înseamnă o mamografie", a mai explicat Andreea Esca. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOProfesorul Alexandru Rafila, invitat la eveniment, a apreciat că Fundaţia Renaşterea "a reuşit cu succes să prevină sau să înlocuiască ceea ce ar trebui să facă sistemul de sănătate"."Comportamentul preventiv trebuie învăţat la şcoală, educaţia pentru sănătate trebuie să fie o disciplină obligatorie, nu opţională", a afirmat profesorul Rafila. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOAmalia Năstase, membru în board-ul Fundaţiei Renaşterea, a anunţat că în a doua zi a cursei digitale - 26 septembrie - ea şi Andreea Esca vor fi gazdele unui maraton live, timp de două ore, pe pagina de Facebook a Fundaţiei, unde îi invită pe toţi cei care se înscriu la cursa digitală să discute live, să posteze filmuleţe sau fotografii, să încurajeze strângerea de fonduri printr-o campanie pe Facebook. Ea a spus că orice persoană care doreşte să facă o echipă pentru Race for the Cure poate primi un cod de la Fundaţie. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOVicepreşedintele Fundaţiei Renaşterea Cristiana Copos a precizat că scopul cursei îl reprezintă strângerea de fonduri pentru ca Unitatea Mobilă să poată oferi femeilor din mediul rural analize medicale gratuite.Procedura de înscriere şi participare, dar şi toate detaliile şi informaţiile legate de Race for the Cure 2020 şi de acţiunile Fundaţiei Renaşterea se pot găsi pe site-ul oficial al evenimentului internaţional: https://www.raceforthecure.eu/ro/ şi pe https://fundatiarenasterea.ro/.Andreea Esca a amintit că în acest an, pe lângă cele 40 de celebrităţi care au alcătuit echipe - între care Inna, Alexandra Dinu, Iuliana Tudor, Laura Cosoi, Atena Boca sau Ada Condeescu, şi fotbaliştii de la Dinamo şi Rapid s-au alăturat maratonului digital, îmbrăcând, în premieră, tricouri roz la antrenamente. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOLa Pink-Nic au participat, pe lângă membre ale board-ului Fundaţiei Renaşterea - Cristiana Copos, Amalia Năstase, Camelia Şucu, Adriana Cazacu, Veronica Savanciuc, Andreea Esca - jurnalişti şi influenceri, vedete de televiziune, care au realizat coliere cu flori, au îmbrăcat ursuleţi roz cu pieptare care purtau mesaje ale învingătoarelor în lupta cu cancerul. AGERPRES/(AS - autor: Marina Bădulescu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Gabriela Badea) * Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO