Trent Alexander-Arnold încheie ciclul de FIFA 20 cu o echipă de vis

11:00

Meciul Topola Backa - FSCB din turul 2 preliminar al Europa League e programat în această seară, la ora 22:00, în direct pe Look Plus și liveTEXT pe GSP.ro. Dar se mai poate juca partida? FCSB are 18 cazuri de Covid (9 jucători + 9 membri ai staffului) și a rămas cu 14 jucători pe care-i poate pune diseară pe foaie. Conform regulamentului UEFA, meciul Topola Backa - FSCB se poate desfășura dacă o echipă are cel puțin 13 jucători valizi, printre care un portar. ...