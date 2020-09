USR-PLUS, plângere împotriva Gabrielei Firea pentru încălcarea regulilor privind campania electorală

16:50

O companie cu patru angajaţi, care are biroul central în satul Toddington, în nordul Londrei, pretinde că ar fi dezvoltat un test de salivă pentru depistarea coronavirusului care poate fi procesat în doar 20 de secunde, scrie Financial Times. Dacă testele se dovedesc a fi eficiente, produsul va facilita oprirea crizei coronavirusului şi va reprezenta totodată un testament remarcabil al ingenuităţii omului care nu are o pregătire ştiinţifică formală. Testul „Virolens” a fost lansat recent de comp...