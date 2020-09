EXCLUSIV 3 cazuri de coronavirus la SCM Rm. Vâlcea! Meciul cu Odense din Liga Campionilor în pericol!

15:30

Încă un star a trebuit să renunțe la jocul CS:GO din cauza problemeleor de sănătate.Ninjas in Pyjamas nu are un parcurs strălucit în sezonul 12 din ESL Pro League, unde suedezii au pierdut 4 meciuri, au câștigat doar 1 și mai au 2 doar partide. O explicație a fost evoluția slabă a unuia dintre jucătorii principali, Per Tim „nawwk” Jonasson. ...