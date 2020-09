Coreea de Sud va testa în România un tratament împotriva Covid-19

13:20

Astăzi, începând cu ora 18:45, se va disputa partida FC Botoșani – Shkendija, din cadrul preliminariilor Europa League. FC Botoșani este considerată de către specialiști drept principala favorită în vederea obținerii calificării în faza următoare a competiției. Conform site-urilor de specialitate, formația din Macedonia de Nord are o valoare estimată la aproximativ jumătate față de […]