Oana Zăvoranu a vorbit despre primul copil cu Alex Ashraf, dar și despre participarea la emisiunea “Bravo, ai stil”

Selfiu-urile au dus la moartea multor tineri. Pentru o fotografie reuşită, care să fie postată pe reţelele de socializare, mulţi tineri și-au asumat riscuri enorme și într-un final le-au adus moartea. Potrivit datelor Poliției, din 2014 și până în prezent, 70 de copii și tineri au murit electrocutați, urcându-se pe vagoane de tren, în căutarea […]