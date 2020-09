Lukaşenko: Belarus îşi închide frontierele cu Polonia şi Lituania

17:50

Amy Dorris spune că Donald Trump a pipăit-o și i-a băgat limba în gură cu forța, în 1997, într-o lojă VIP în tribunele US Open, scrie The Guardian. Avocații președintelui au negat acuzațiile și au pus sub semnul întrebării credibilitatea dezvăluirilor. Un fost fotomodel l-a acuzat pe Donald Trump de agresiune sexuală, în urma unui […]