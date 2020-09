Fotbal - Europa League: FK TSC Backa Topola - FCSB 4-4, după 90 de minute; urmează prelungiri

18:40

Actorii americani Johnny Depp şi Matt Dillon sunt două dintre vedetele de la Hollywood prezente la cea de-a 68-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la San Sebastian, care va fi vizitat de asemenea de Gina Gershon şi de Viggo Mortensen, acesta din urmă fiind recompensat cu Premio Donostia pentru întreaga carieră, relatează joi EFE.Gina Gershon o va însoţi pe Elena Anaya la prezentarea filmului "Rifkin's Festival", cel mai recent lungmetraj al lui Woody Allen, care va inaugura vineri festivalul desfăşurat în nordul Spaniei (Ţara Bascilor) şi la care reputatul regizor american nu va fi prezent, însă va avea o intervenţie prin videoconferinţă de la New York.Actorul britanic Joe Alwyn s-a alăturat juriului, prezidat de regizorul italian Luca Guadagnino, din care mai fac parte Candela Pena, Blanca Suarez, Paz Vega, Raul Arevalo, Alejandro Sanz, Javier Camara, Irene Escolar, Barbara Lennie şi Roberto Alamo. Foto: (c) BEVERLY HILLS - UNITED STATESToate vedetele şi-au confirmat prezenţa, cu bilet de avion şi rezervare la hotel, însă nimeni nu poate garanta sută la sută participarea lor fizică din cauza situaţiei provocate de criza coronavirusului. Miercuri, o întreagă echipă a unui film a fost plasată în izolare după ce unul dintre membri a fost confirmat pozitiv cu COVID-19, a declarat la conferinţă de presă una dintre responsabilele galei din acest an, Ruth Perez de Anucita."Festivalul de la San Sebastian are la cea de-a 68-a sa ediţie o listă lungă de invitaţi, care vor vizita oraşul pentru a-şi susţine filmele şi proiectele din care au făcut parte. Printre personalităţile care şi-au confirmat prezenţa se află vedete de la Hollywood, figuri importante ale cinematografiei europene şi latino-americane, precum şi o importantă reprezentare a cinemaului spaniol şi basc", notează organizatorii într-un comunicat.Prezenţa lui Johnny Depp se datorează calităţii sale de producător al filmului "Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan", un documentar care aspiră la premiul Scoica de Aur, regizat de Julien Temple, despre cântăreţul Shane MacGowan, liderul trupei The Pogues.La ediţia din acest an a festivalului va fi prezentat în afara concursului un alt documentar muzical, "The Great Fellove", dedicat lui Francisco Fellove Valdes, cunoscut sub numele El Gran Fellove, un celebru compozitor şi cântăreţ cubanez Filmul este regizat de cunoscutului actor Matt Dillon, care revine după 14 ani la San Sebastian şi după ce a fost recompensat cu distincţia onorifică Premio Donostia. Foto. (c) ETTORE FERRARI / EPAÎnsă cea mai înaltă recompensă onorifică a Festivalului va fi acordată anul acesta unui alt actor devenit regizor, Viggo Mortensen, care va prezenta în competiţia oficială "Falling", debutul său în spatele camerei.Cinematografia latino-americană este reprezentată de cineaştii Pablo Aguero ("Akelarre"), Eduardo Crespo ("Nosotros nunca moriremos"), Maite Alberdi ("El agente topo") sau Michel Franco ("Nuevo orden")."El olvido que seremos", cea mai recentă producţie a regizorului spaniol Fernando Trueba, va fi prezentată în afara concursului şi va încheia Festivalul Internaţional de Film de la San Sebastian care se va desfăşura în perioada 18-26 septembrie.Organizatorii celei de-a 68-a ediţii a festivalului din Ţara Bascilor, cunoscut sub numele Zinemaldia, au anunţat într-un comunicat că acesta este filmul care va încheia Secţiunea Oficială, o producţie columbiană în regia lui Trueba şi avându-l drept protagonist pe Javier Camara.Lungmetrajul este o ecranizare a romanului cu acelaşi nume pe care Hector Abad Faciolince l-a scris despre tatăl său şi care a devenit un mare succes după ce s-a vândut în aproape 300.000 de copii în peste 20 de ţări şi a fost tradus în 12 limbi străine.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Simona Tatu, editor online: Adrian Dădârlat)