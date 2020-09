EFEMERIDE ASTRONOMICE - 18 septembrie

20:40

O nouă carte oficială despre Beatles, prima după Antologia din anul 2000, care va cuprinde peste o sută de conversaţii cu legendarii muzicieni britanici şi o mulţime de imagini, va fi lansată pe piaţă în august 2021, relatează joi EFE.Potrivit presei britanice, "The Beatles: Get Back" va dezvălui povestea din spatele ultimului album înregistrat de celebrul cvartet din Liverpool, "Let It Be". Pe lângă materialul grafic inedit, cartea cuprinde peste 120 de ore de discuţii care au fost deja transcrise după sesiuni de studio înregistrate de celebrul grup format din Paul McCarteney, Ringo Starr, George Harrison şi John Lennon.În august anul viitor va fi lansat şi documentarul cu acelaşi nume, regizat de Peter Jackson.Potrivit ziarului The Guardian, cartea se va axa asupra conversaţiilor pe care le-au avut componenţii grupului în ianuarie 1969 şi va permite cititorului să aprofundeze câteva dintre discuţiile care au avut loc în spatele uşilor închise.Cartea rememorează, printre altele, momentul în care George Harrison a plecat de la una dintre sesiunile de studio în timp ce trupa înregistra acordurile muzicale pentru o reclamă la televiziune sau momentul nefericit în care John Lennon s-a referit la colegii de trupă ca la un "infern".În pofida acestor momente de dezacord, înregistrările din acel an sunt considerate cele mai bune din repertoriul Beatles.Piesele înregistrate atunci au fost ulterior remixate şi lansate pe piaţă în mai 1970 în albumul intitulat până la urmă "Let It Be" (iniţial titlul era "Get Back").Cartea va avea o introducere scrisă de romancierul, scenaristul şi regizorul britanic de origine pakistaneză Hanif Kureishi, în opinia căruia acea perioadă din cariera trupei a fost una dintre cele mai "productive".Şi Peter Jackson va scrie o introducere la această carte ce va include sute de imagini nepublicate până acum, realizate de Ethan Russell şi Linda McCartney.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Simona Tatu, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: thebeatles.com