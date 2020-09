UPDATE FCSB s-a calificat în turul 3 preliminar al Europa League, după ce a învins Backa Topola la loviturile de departajare

21:30

Candidatul PNL la preşedinţia Consiliului Judeţean Dolj, prof. Alexandru Gîdăr, a afirmat, joi, în cadrul unei întâlniri cu medici, asistenţi, alte cadre medicale din judeţ, că sănătatea va fi prioritate zero pentru el ca preşedinte al CJ Dolj, mai ales în actualul context al pandemiei generate de noul coronavirus."Cu prilejul Zilei Mondiale a Siguranţei Pacientului, vă mulţumim pentru implicare şi pentru munca depusă, în special în această perioadă. La nivelul Guvernului, traversarea cu bine a acestei perioade este prioritate zero şi aşa va fi şi la nivelul administraţiei judeţene Dolj, după data de 27 septembrie. Pentru realizarea acestui obiectiv, avem nevoie de solidaritate. Am toată deschiderea pentru realizarea unui parteneriat pentru rezolvarea problemelor din sistemul de sănătate din judeţ, pentru care vor fi foarte multe provocări în perioada următoare. Una dintre provocări este şi aceea de rămâne competitivi", a spus candidatul PNL la preşedinţia Consiliului Judeţean Dolj, potrivit unui comunicat de presă al PNL Dolj.Alexandru Gîdăr a afirmat că proiectul pentru realizarea Spitalului Regional de Urgenţă la Craiova, de 807 paturi, a intrat în linie dreaptă, după ce s-a semnat contractul de finanţare cu Ministerul Dezvoltării, pe 30 aprilie."Tot atunci s-a deschis şi licitaţia de oferte pentru proiecte, iar pe 22 iulie s-a obţinut acceptul Comisiei Europene. Deci suntem în linie dreaptă, urmând ca din 2021 să avem toate etapele de parcurs, iar din 2027 să avem un spital de top în toată zona Olteniei, care să însemne şi spitalul regional al Olteniei", a mai spus Gîdăr, în cadrul întâlnirii cu cadrele medicale pe care a organizat-o cu prilejul Zilei Mondiale a Siguranţei Pacientului, care este marcată în fiecare an în data de 17 septembrie.Prezent la eveniment, candidatul PNL la Primăria Craiova, prof. Nicolae Giugea, a declarat că în Craiova medicii de familie nu îşi pot asigura activitatea în bune condiţii, pentru că nu este asigurată principala condiţie - un spaţiu propriu, la care au dreptul prin lege."După cum ştiţi, OUG/68 din 28 mai 2008 prevede la articolul 3 'au dreptul de a cumpăra spaţiile ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă medicii, medicii dentişti, dentiştii, biologii, biochimiştii, fizicienii, tehnicienii dentari şi celelalte persoane fizice cu drept de liberă practică ce desfăşoară activităţi conexe actului medical şi care deţin în mod legal spaţiul respectiv, precum şi persoanele juridice care, deţinând în mod legal spaţiul, au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale'. Acest drept ar fi trebuit să fie garantat de autorităţile locale, în condiţiile prevăzute de actul normativ sus menţionat. Din păcate, în Craiova, autorităţile nu au pus în aplicare această ordonanţă sau au făcut-o în mod arbitrar, fără aplicarea unor criterii coerente şi transparente", a susţinut Giugea.Acesta a afirmat că din postura de primar al Craiovei, aplicarea acestei ordonanţe va fi o prioritate pentru el şi în cel mai scurt timp de la preluarea mandatului, va începe demersurile pentru realizarea cadastrului, care va fi plătit de primărie (conform ordonanţei), precum şi o evaluare independentă care să le permită medicilor de familie să cumpere spaţiile în condiţiile legii.Potrivit sursei citate, una dintre problemele ridicate de medicii prezenţi a vizat situaţia Policlinicii din Craioviţa Nouă, în care funcţionează cabinetele medicilor de familie şi unde "din 2016, conducerea PSD a Primăriei Craiova a mărit redevenţa de peste 50 de ori, de la 1 euro/mp/an, la 5 euro/mp/lună"."Clădirea a fost inaugurată electoral de PSD, dar din cauza lucrărilor proaste apa curgea şi prin faţadă şi prin plafon, medicii fiind nevoiţi să facă singuri reparaţii, iar anul viitor le expiră contractele. Alte probleme au vizat numărul de paturi ATI în Craiova în contextul pandemiei de Covid-19, asigurarea asistenţei medicale stomatologice pentru pacienţii în vârstă care nu au cu ce să susţină tratamentele stomatologice", se mai spune în comunicat.Anul acesta, tema care a marcat Ziua Mondială a Siguranţei Pacientului este "Siguranţa Profesioniştilor în Sănătate: o prioritate pentru siguranţa pacientului", sub sloganul "Profesionişti în sănătate în siguranţă, pacienţi în siguranţă".La eveniment au mai participat senatorul Mario Ovidiu Oprea, managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova - Laurenţiu Ivanovici, directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate - Mihai Soare. AGERPRES/(AS - autor: Maria Mitrcă, editor: Antonia Niţă, editor online: Adrian Dãdârlat)