Mihai Pintilii, după nebunia de meci cu Backa Topola: „Sper să nu mai trăiesc niciodată așa ceva!”

Îndrăgita cântăreață a fost șocată când a aflat despre înregistrările realizate de Traian Ogâgău, primarul din orașul ei natal. Dar, cu toate acestea, Saveta Bogdan l-a caracterizat pe politician ca fiind un om extraordinar și a subliniat că își iubește enorm fetița. Edilul din Sângeorz-Băi mai are doi băieți, iar fosta soție a cerut un […]